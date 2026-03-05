Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 05. 03. 2026.
Ljubav: Vaša emocionalna stabilnost danas je na visokom nivou. Privući ćete pažnju osobe koja vas istinski razumije. Biti ćete u stanju povezati se na dubljoj razini.
Posao: U poslovnom okruženju dolazi do važnih prekretnica. Mogući su iznenadni izazovi, ali oni donose prilike za rast. Sada je trenutak da preuzmete inicijativu.
Zdravlje: Osjećate se energično, no važno je posvetiti pažnju mentalnom zdravlju. Kratke šetnje ili meditacija mogu donijeti mir i balans.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
MALO JE FALILO /
Manchester United s igračem više primio gol u 90. minuti i prekinuo nevjerojatan niz
plus sedam /
Veliki k(iks) Manchester Citya: Arsenal još više pobjegao u borbi za naslov
EUROPA, AUSTRALIJA, NOVI ZELAND... /
Paraliza Dubaija izazvala kaos, svi žure s evakuacijama: Ovo je najveći poremećaj od Covida!
RTG SRIJEDE /
Od stress free gradova do Sixta Rodrigueza na Opatovini: Ovo je Direktov pregled dana
BEZ DLAKE NA JEZIKU /
Garcia izdvojio krivce za šokantan poraz na Rujevici: 'Mislim da su nas danas malo prevarili'