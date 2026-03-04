Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 03. 2026.

Ljubav: Vaša sposobnost da prepoznate potrebe partnera bit će na testu. Očekujte izazove u komunikaciji, ali i priliku za jačanje odnosa.

Posao: Profesionalni uspjesi dolaze nakon teškog rada. Iako se osjećate pod stresom, na horizontu je i priznanje.

Zdravlje: Pripazite na umor i fizičko iscrpljivanje. Oslonite se na opuštanje i duže pauze.