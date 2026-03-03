Dnevni horoskop, Jarac, 03. 03. 2026.

Ljubav: Ozbiljnost obilježava odnose. Emocije se pokazuju kroz djela, a ne riječi. Uočava se potreba za stabilnim temeljem. Prošle sumnje postupno nestaju.

Posao: Odgovornost je naglašena. Autoritet se potvrđuje konkretnim rezultatima. Financijski planovi dobivaju jasnu strukturu. Strpljiv rad donosi priznanje.

Zdravlje: Osjeća se umor od dugotrajnih obveza. Potrebno je rasteretiti raspored. Tijelo traži disciplinu, ali i odmor. Stabilnost se vraća uz rutinu.