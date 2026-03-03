Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 03. 2026.
Ljubav: Ozbiljnost obilježava odnose. Emocije se pokazuju kroz djela, a ne riječi. Uočava se potreba za stabilnim temeljem. Prošle sumnje postupno nestaju.
Posao: Odgovornost je naglašena. Autoritet se potvrđuje konkretnim rezultatima. Financijski planovi dobivaju jasnu strukturu. Strpljiv rad donosi priznanje.
Zdravlje: Osjeća se umor od dugotrajnih obveza. Potrebno je rasteretiti raspored. Tijelo traži disciplinu, ali i odmor. Stabilnost se vraća uz rutinu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GRADSKI PROBLEMI /
Zašto Kraljevi ne vole ponedjeljak? Ovo im se događa već kao po nekom 'prokletstvu'
I TO SE DOGODILO /
Vruće u Madridu! Golčinom srušili Real nakon 18 godina i pomogli Barceloni
ZLOGLASNO IME /
Umro jedan od najkrvoločnijih mafijaških šefova: Zvali su ga vukodlak
NOVI SVIJET /
Jakovina upozorava na scenarij od kojeg mnogi strahuju: 'Europu čeka val izbjeglica u slučaju eskalacije'
RTG PONEDJELJKOM /
Od priziva savjesti do dodjela za najbolje pseće glumce: Ovo je Direktov pregled dana