FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 03. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Naglašena je potreba za skladom. U odnosima se izbjegavaju sukobi. Privlačnost se osjeća kroz suptilne znakove. Donosi se odluka koja vraća ravnotežu.

Posao: Suradnja je ključ uspjeha. Diplomacija otvara vrata. Rješavaju se nesporazumi iz prošlosti. Financijska situacija postupno se stabilizira.

Zdravlje: Raspoloženje varira ovisno o okolini. Potrebno je više boravka na svježem zraku. Tijelo traži laganu aktivnost. Unutarnji mir donosi fizičku stabilnost.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx