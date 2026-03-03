Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 03. 03. 2026.
Ljubav: Naglašena je potreba za skladom. U odnosima se izbjegavaju sukobi. Privlačnost se osjeća kroz suptilne znakove. Donosi se odluka koja vraća ravnotežu.
Posao: Suradnja je ključ uspjeha. Diplomacija otvara vrata. Rješavaju se nesporazumi iz prošlosti. Financijska situacija postupno se stabilizira.
Zdravlje: Raspoloženje varira ovisno o okolini. Potrebno je više boravka na svježem zraku. Tijelo traži laganu aktivnost. Unutarnji mir donosi fizičku stabilnost.
