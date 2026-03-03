Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 03. 03. 2026.
Ljubav: Analiziraju se sitni detalji u odnosima. Osjeća se potreba za jasnoćom i redom. Emocije se izražavaju suzdržano. Pojavljuje se nova perspektiva na staru situaciju.
Posao: Organizacija donosi prednost. Zadaci se izvršavaju precizno i bez pogreške. Uočavaju se propusti koji su drugima promaknuli. Financijska disciplina pokazuje rezultate.
Zdravlje: Napetost se može zadržavati u probavnom sustavu. Potrebna je umjerenost. Tijelo traži rutinu. Mali rituali donose stabilnost.
