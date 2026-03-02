Dnevni horoskop, Jarac, 02. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu osjećat ćete se stabilno, ali i pomalo emotivno distancirano. Ovo je vrijeme kada ćete razmišljati o tome što zapravo želite od svog partnera.

Posao: Na poslovnom planu pred vama je dan ispunjen obavezama. Odluke koje donesete bit će ključevi za vašu financijsku stabilnost. Ostanite usmjereni na dugoročne ciljeve.

Zdravlje: Zdravlje vam se čini stabilnim, ali ne zaboravite na opuštanje. Često ćete biti skloni previše forsirati tijelo. Provedite vrijeme na svježem zraku.