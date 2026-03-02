Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu, dolazi prilika za veće povezivanje. Iako su mogućnosti za napredak prisutne, bit će važno razgovarati o svim nesigurnostima koje ste nosili.

Posao: Poslovne prilike koje se pojavljuju mogu donijeti neplanirane promjene. Bit će potrebno pokazati fleksibilnost i spremnost na prilagodbe. Nove ideje bit će dobrodošle.

Zdravlje: U zdravlju ćete osjetiti nisku energiju, stoga si osigurajte vrijeme za oporavak. Lako se iscrpljujete zbog stresa, pa opuštanje bitno utječe na vašu vitalnost.