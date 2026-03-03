Dnevni horoskop, Lav, 03. 03. 2026.

Ljubav: Pažnja i divljenje dobivaju na važnosti. U odnosima se osjeća želja za potvrdom vrijednosti. Strast je prisutna, ali traži ravnotežu. Otvara se prostor za iskren razgovor.

Posao: Ambicije su naglašene. Pokazuje se spremnost na preuzimanje odgovornosti. Uočava se prilika za isticanje talenta. Financijski napredak postaje realna mogućnost.

Zdravlje: Vitalnost je stabilna. Potrebno je izbjeći pretjerivanje u obvezama. Umor se može pojaviti navečer. Regeneracija dolazi kroz opuštanje.