Dnevni horoskop, Lav, 03. 03. 2026.
Ljubav: Pažnja i divljenje dobivaju na važnosti. U odnosima se osjeća želja za potvrdom vrijednosti. Strast je prisutna, ali traži ravnotežu. Otvara se prostor za iskren razgovor.
Posao: Ambicije su naglašene. Pokazuje se spremnost na preuzimanje odgovornosti. Uočava se prilika za isticanje talenta. Financijski napredak postaje realna mogućnost.
Zdravlje: Vitalnost je stabilna. Potrebno je izbjeći pretjerivanje u obvezama. Umor se može pojaviti navečer. Regeneracija dolazi kroz opuštanje.
