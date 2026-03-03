Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 03. 2026.
Ljubav: Stabilnost postaje važnija od uzbuđenja. U odnosima se osjeća potreba za sigurnošću. Izgovorene riječi ostavljaju snažan trag. Povjerenje se gradi kroz male, ali značajne geste.
Posao: Prilike dolaze kroz suradnju. Financijska pitanja zahtijevaju dodatnu pažnju. Strpljenje se pokazuje kao najveća prednost. Dugoročni planovi dobivaju konkretniji oblik.
Zdravlje: Osjeća se potreba za usporavanjem. Tijelo signalizira umor koji se ne smije zanemariti. Napetost se zadržava u području vrata i ramena. Mir i tišina djeluju ljekovito.
