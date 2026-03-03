Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 03. 2026.
Ljubav: Naglašena je potreba za potvrdom i blizinom. U odnosima se osjeća tiha napetost koja vodi prema razjašnjenju. Prošle pogreške više ne nose istu težinu. Emocije se promatraju zrelije nego prije.
Posao: Pokreću se razgovori koji su dugo bili odgađani. Autoritet se gradi smireno i bez nametanja. Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Primjećuje se veća odlučnost u zaštiti vlastitih interesa.
Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo traži ravnotežu između aktivnosti i odmora. Unutarnji nemir postupno se smanjuje. Svijest o osobnim granicama postaje jasnija.
