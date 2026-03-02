Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavi dolazi period u kojem ćete otkriti nove dimenzije odnosa. S partnerom dolazi duboko razumijevanje, a vaša povezanost postaje čvršća nego ikad.
Posao: Poslovne prilike koje se pojavljuju mogu donijeti napredak. Ponekad je potrebno ići izvan svojih zona komfora. Budite otvoreni za sve prijedloge koji dolaze.
Zdravlje: Zdravlje vam neće donijeti velike izazove, ali važno je održavati ravnotežu. Fizička aktivnost bit će ključ za vašu energiju i unutarnji mir.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KADROVI S MAKSIMIRA /
Beljo poletio visoko, Bad Blue Boysi u transu, a pogledajte lice Marija Carevića
BORBA S OVISNOŠĆU /
Cher ponovno u problemima zbog sina: Uhićen zbog agresivnog ponašanja i neovlaštenog ulaska
BEČKA ŠKOLA /
Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu: Dvije penzionerke završile u nevjerojatnom okršaju
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Svi moraju znati tko su autori ovih poznatih umjetničkih djela
USUSRET OSCARIMA /
Od Kišnog čovjeka do Parazita: Ako dosad niste - ovih 20 Oscarovskih filmova morate pogledati