'Moja žena, moj tim, moje sve': Rakitić oduševio objavom sa suprugom Raquel

Proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (37), jedan od najuspješnijih domaćih sportaša svoje generacije, raznježio je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenom supruzi Raquel Mauri (35), poduzetnici španjolskog podrijetla. Uz niz zajedničkih fotografija, nogometaš je podijelio i dirljive riječi koje su u kratkom roku prikupile brojne reakcije.

Emotivna poruka koja je oduševila pratitelje

"S tobom sve ima više smisla. Hvala ti što si moj životni partner, moja podrška i srce naše obitelji. Moja žena, moj tim, moje sve", napisao je Rakitić uz objavu.

Njegova iskrena poruka izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a mnogi su istaknuli kako je lijepo vidjeti da i nakon toliko godina braka njihova ljubav ne blijedi.

Ljubav kao prvog dana

Rakitić je i ranije otvoreno govorio o svom odnosu sa suprugom. U intervjuu koji je dao krajem 2024. godine istaknuo je da se njihova bliskost s godinama nije smanjila.

"I nakon 14 zajedničkih godina smo romantični i trudimo se što više vremena provoditi zajedno. Sve je kao i prvog dana kad sam je upoznao. Kad god je vidim s osmijehom i tim sjajem u očima, ponovno se zaljubim. Doista vjerujem da smo rođeni jedno za drugo", rekao je tada u intervjuu za Story.

Njihova priča započela je krajem siječnja 2011. godine, u razdoblju kada je Rakitić gradio karijeru u Sevilli. Već dvije godine kasnije, u srpnju 2013., par je dobio kćer Altheu, a u svibnju 2016. obitelj se povećala rođenjem mlađe kćeri Adare.

Danas, nakon više od desetljeća zajedničkog života, Rakitić i Raquel često ističu koliko im je obitelj na prvom mjestu, a nogometaš ne skriva koliko mu supruga znači.

