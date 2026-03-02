Dnevni horoskop, Ribe, 02. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi ćete osjećati poticaj za introspekciju. Neki odnosi traže dublje razumevanje, dok se neki nesporazumi moraju raspraviti. Otvorena komunikacija donosi smirenje.

Posao: Poslovne okolnosti danas zahtijevaju vaš detaljan pristup. Bit ćete u mogućnosti uočiti sitne promjene koje drugi ne primjećuju, a koje mogu donijeti velike koristi.

Zdravlje: Zdravlje vam je stabilno, ali važno je obratiti pažnju na mentalno zdravlje. Opuštanje kroz kreativne aktivnosti može vam pomoći da se opustite i napunite energijom.