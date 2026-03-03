Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 03. 2026.
Ljubav: Komunikacija postaje ključna tema dana. Otkrivaju se skrivene misli i osjećaji. Neočekivani susret budi znatiželju. Srce traži jasnoću, a ne igre.
Posao: Informacije se brzo izmjenjuju. Donose se odluke koje mijenjaju smjer dosadašnjih planova. Kreativne ideje dobivaju podršku. U pozadini se priprema važan projekt.
Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potrebno je više sna nego inače. Raspršenost energije osjeća se krajem dana. Kratki predah donosi olakšanje.
