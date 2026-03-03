Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 03. 03. 2026.
Ljubav: Emocije su izraženije nego obično. U odnosima se traži duboka povezanost. Sjećanja iz prošlosti izranjaju bez najave. Pruža se prilika za oprost.
Posao: Osjeća se potreba za sigurnim okruženjem. Kolektivna atmosfera utječe na raspoloženje. Intuicija vodi prema ispravnim potezima. Financijska stabilnost ostaje prioritet.
Zdravlje: Osjetljivost na stres je pojačana. Potrebna je emocionalna ravnoteža. Tijelo reagira na promjene raspoloženja. Mirna večer donosi oporavak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GRADSKI PROBLEMI /
Zašto Kraljevi ne vole ponedjeljak? Ovo im se događa već kao po nekom 'prokletstvu'
I TO SE DOGODILO /
Vruće u Madridu! Golčinom srušili Real nakon 18 godina i pomogli Barceloni
ZLOGLASNO IME /
Umro jedan od najkrvoločnijih mafijaških šefova: Zvali su ga vukodlak
NOVI SVIJET /
Jakovina upozorava na scenarij od kojeg mnogi strahuju: 'Europu čeka val izbjeglica u slučaju eskalacije'
RTG PONEDJELJKOM /
Od priziva savjesti do dodjela za najbolje pseće glumce: Ovo je Direktov pregled dana