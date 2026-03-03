Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 03. 2026.

Ljubav: Želja za slobodom je izražena. U odnosima se traži prostor za rast. Neočekivana poruka unosi uzbuđenje. Perspektiva se širi kroz iskren razgovor.

Posao: Planovi dobivaju optimističan ton. Pokreću se ideje povezane s putovanjem ili edukacijom. Financijski rizici se pažljivo procjenjuju. Dugoročni ciljevi ostaju u fokusu.

Zdravlje: Vitalnost je dobra. Potrebno je više kretanja. Umor se javlja ako se energija rasipa. Pozitivan stav jača imunitet.