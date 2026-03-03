Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 03. 2026.

Ljubav: Strasti su intenzivne. Tajne izlaze na površinu. U odnosima se osjeća snažna privlačnost. Donosi se odluka koja mijenja dinamiku veze.

Posao: Fokus je na kontroli i strategiji. Donose se potezi iza zatvorenih vrata. Financijska pitanja zahtijevaju diskreciju. U pozadini se stvara nova prilika.

Zdravlje: Energija je snažna, ali promjenjiva. Potrebno je otpustiti unutarnju napetost. Emocije utječu na fizičko stanje. Regeneracija dolazi kroz introspekciju.