Dnevni horoskop, Ovan, 04. 03. 2026.

Ljubav: Neka otkrivenja o vašim osjećajima bit će neizbježna. Dolazi prilika da obnovite vezu s partnerom, a moguća su i neka emocionalna iskušenja koja će vas testirati.

Posao: Bit će važno postaviti granice u profesionalnom okruženju. Tko god pokušava iskoristiti vašu dobrotu, uskoro će naići na vaš čvrsti odgovor.

Zdravlje: Mogući su manji problemi s cirkulacijom. Preporuča se više kretanja i opuštanja.