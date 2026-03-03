Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 03. 03. 2026.
Ljubav: Intuicija je snažno naglašena. U odnosima se osjeća duboka empatija. Sanjarska atmosfera donosi romantične trenutke. Očekivanja se polako usklađuju s realnošću.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Ideje se prihvaćaju s odobravanjem. Financijska situacija zahtijeva realan pogled. U pozadini se razvija nova prilika.
Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje je povećana. Potrebno je više odmora. Unutarnji mir djeluje iscjeljujuće. Energija se vraća kroz tišinu i introspekciju.
