Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 03. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 03. 03. 2026.
Ljubav: Intuicija je snažno naglašena. U odnosima se osjeća duboka empatija. Sanjarska atmosfera donosi romantične trenutke. Očekivanja se polako usklađuju s realnošću.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Ideje se prihvaćaju s odobravanjem. Financijska situacija zahtijeva realan pogled. U pozadini se razvija nova prilika.

Zdravlje: Osjetljivost na vanjske utjecaje je povećana. Potrebno je više odmora. Unutarnji mir djeluje iscjeljujuće. Energija se vraća kroz tišinu i introspekciju.

