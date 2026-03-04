Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 04. 03. 2026.
Ljubav: Romantični trenuci dolaze, ali i iznenađenja koja bi mogla utjecati na vaš trenutni odnos. Budite spremni na neočekivane preokrete.
Posao: Neke situacije mogu vam danas otežati donošenje odluka, ali s vremena na vrijeme vaša intuicija bit će pravo vodilo.
Zdravlje: Danas se osjećate stabilnije. Opuštanje uz omiljene aktivnosti moglo bi donijeti dugoročne koristi za vaše tijelo i um.
