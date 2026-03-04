Dnevni horoskop, Rak, 04. 03. 2026.

Ljubav: Više nego obično, osjetit ćete potrebu za emocionalnim povezivanjem. Danas je dobar trenutak za iskren razgovor s partnerom.

Posao: Poslovna strategija koju ste razvijali napokon bi mogla početi donositi rezultate. Neka prilika donosi mogućnost za napredak.

Zdravlje: Posvetite više pažnje mentalnom zdravlju, osobito kad je riječ o stresu. Meditacija ili šetnja mogu pomoći.