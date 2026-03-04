Dnevni horoskop, Bik, 04. 03. 2026.

Ljubav: Danas je dan kada bi vaši osjećaji mogli biti na kušnji. Neka nesuglasica može dovesti do veće napetosti s partnerom. Strpljenje će biti ključno.

Posao: Očekuje vas veća odgovornost na poslu, ali i priznanje za vaš trud. Možete se nadati napretku u tekućim projektima.

Zdravlje: Tjeskoba može uzeti svoj danak. Osim fizičkog, važno je posvetiti pažnju i mentalnom zdravlju.