Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 04. 03. 2026.
Ljubav: Neočekivane emocije mogu izaći na površinu. Spremnost na promjene može pozitivno utjecati na vaš ljubavni život.
Posao: Prilika za unapređenje karijere može se pojaviti iznenada. Razmislite o novim projektima i mogućnostima.
Zdravlje: Prilagodba na nove okolnosti donosi bolju fizičku ravnotežu. Pokušajte se usmjeriti na opuštanje i smanjenje stresa.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SRETNO STIGLI U ZAGREB /
Hrvatski hodočasnici evakuirani iz Izraela: Poznati detalji i o ostalim Hrvatima na Bliskom istoku
Francuski kup /
Strasbourg teškom mukom svladao drugoligaša i prošao dalje
ČARI KUPA /
Dobra stara talijanska nula: Baturina se vratio, Smolčić odličan u remiju Coma protiv Sučićeva Intera
PREMIER LIGA /
Wolvesi se 'službeno' spasili od povijesne sramote pobjedom protiv branitelja naslova Liverpoola
NIŠTA OD SENZACIJE /
Barca ostala korak prekratka: U ludoj utakmici 'razbila' Atletico i ispala iz Kupa kralja