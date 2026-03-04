Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 04. 03. 2026.
Ljubav: Nesigurnost u vezi bit će izražena. Iako imate želju za harmonijom, mogli biste osjećati potrebu za većim prostorom i razumijevanjem.
Posao: Na poslovnom planu nastavlja se stabilnost, ali i potreba za dodatnim angažmanom. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve.
Zdravlje: Umor bi mogao postati problem, stoga je potrebno osmisliti plan za opuštanje i obnovu energije.
