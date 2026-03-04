Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 04. 03. 2026.
Ljubav: Danas bi mogli osjetiti prisutnost nesuglasica s partnerom, no to je prilika da se dublje povežete kroz iskren razgovor.
Posao: Poslovna pitanja bit će zahtjevnija, ali vaše sposobnosti i radna etika pružit će vam mogućnost da se nosite s izazovima.
Zdravlje: Potrebno je više brige za unutarnji mir. Danas bi meditacija i opuštanje donijeli velike koristi.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SRETNO STIGLI U ZAGREB /
Hrvatski hodočasnici evakuirani iz Izraela: Poznati detalji i o ostalim Hrvatima na Bliskom istoku
Francuski kup /
Strasbourg teškom mukom svladao drugoligaša i prošao dalje
ČARI KUPA /
Dobra stara talijanska nula: Baturina se vratio, Smolčić odličan u remiju Coma protiv Sučićeva Intera
PREMIER LIGA /
Wolvesi se 'službeno' spasili od povijesne sramote pobjedom protiv branitelja naslova Liverpoola
NIŠTA OD SENZACIJE /
Barca ostala korak prekratka: U ludoj utakmici 'razbila' Atletico i ispala iz Kupa kralja