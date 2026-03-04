Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 03. 2026.

Ljubav: Osjetit ćete emocionalnu stabilnost i unutarnju snagu. Danas je dobar dan za rješavanje nesuglasica u ljubavnom životu.

Posao: Poslovne odluke zahtijevaju veću pažnju i promišljanje. Nastavite ulagati u svoje ideje, jer će donijeti dugoročne rezultate.

Zdravlje: Neki zdravstveni problemi mogu se pogoršati, stoga ne zaboravite na prevenciju i redovite liječničke preglede.