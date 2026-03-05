Dnevni horoskop, Rak, 05. 03. 2026.

Ljubav: Moguće je da ćete se osjetiti nesigurno u ljubavi, ali podrška partnera bit će ključna u vraćanju ravnoteže. Dobar razgovor može otkriti neočekivane dubine.

Posao: Danas će vam se ukazati prilika da ostvarite napredak na poslu. Biti ćete prepoznati za svoj trud, ali morat ćete pokazati više odlučnosti.

Zdravlje: Danas je savršen dan za opuštanje i regeneraciju. Osvježavajući san ili lagana aktivnost mogu obnoviti vašu energiju.