Dnevni horoskop, Bik, 05. 03. 2026.

Ljubav: Očekuje vas miran dan u ljubavi. Osvježiti će se vaša komunikacija s partnerom, a usklađenost želja postat će jasnija.

Posao: U poslovnom životu pojavljuje se nova prilika koja će vam donijeti stabilnost. Neka sitna odricanja mogu otvoriti vrata većih mogućnosti.

Zdravlje: Danas bi moglo doći do manjeg napora, ali se vaša otpornost pokazuje iznad očekivanja. Vrijeme je za opuštanje i relaksaciju.