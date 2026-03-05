Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 05. 03. 2026.
Ljubav: Očekuje vas miran dan u ljubavi. Osvježiti će se vaša komunikacija s partnerom, a usklađenost želja postat će jasnija.
Posao: U poslovnom životu pojavljuje se nova prilika koja će vam donijeti stabilnost. Neka sitna odricanja mogu otvoriti vrata većih mogućnosti.
Zdravlje: Danas bi moglo doći do manjeg napora, ali se vaša otpornost pokazuje iznad očekivanja. Vrijeme je za opuštanje i relaksaciju.
