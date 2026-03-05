Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 05. 03. 2026.
Ljubav: Događaji u vašoj ljubavi donose neočekivane promjene. Bit ćete suočeni s mogućnošću ponovnog zbližavanja s nekim iz prošlosti.
Posao: Vaši napori u radu sada se počinju isplaćivati. Ponekad će biti potrebno usmjeriti energiju na detalje, ali uspjeh je neizbježan.
Zdravlje: Osjećate se pomalo iscrpljeno, no to će biti samo privremeno. Povećana pažnja na prehranu može pomoći u revitalizaciji tijela.
