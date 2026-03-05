Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 05. 03. 2026.
Ljubav: Danas se javlja snažna privlačnost koja bi mogla biti izazovna. Osjetit ćete potrebu za emocionalnim izrazom, no ne bojte se biti iskreni prema sebi.
Posao: Vaša predanost poslu danas neće proći nezapaženo. Iako će biti teško donijeti odluku, konačno ćete se osjećati sigurno u svom izboru.
Zdravlje: Povećana napetost može utjecati na vaše zdravlje. Vrijeme je da pronađete ravnotežu i posvetite pažnju svom mentalnom zdravlju.
