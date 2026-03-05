Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 03. 2026.

Ljubav: Vaša strast za životom bit će očita u ljubavi. Izmjenjivat ćete romantične trenutke s partnerom koji će vam uzvratiti istom mjerom.

Posao: Poslovni uspjeh dolazi kroz zajednički rad. Ako surađujete, svi će profitirati. Imat ćete priliku da se dokažete kroz timski rad.

Zdravlje: Prolazna iscrpljenost mogla bi se pojaviti, no s malo fizičke aktivnosti povratit ćete snagu. Nemojte zanemariti važno regeneraciju.