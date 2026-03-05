Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 03. 2026.
Ljubav: Intimni trenuci s partnerom donose dublje razumijevanje vaših potreba. Dobar razgovor može donijeti mir u odnosima.
Posao: Moguće su neočekivane promjene u vašem radnom okruženju. Ne bojte se prihvatiti izazove jer oni će vas odvesti do novih mogućnosti.
Zdravlje: Vaš imunitet može biti pod stresom zbog nagomilanih obveza. Pokušajte se opustiti i izbjegavati previše napora u danu.
