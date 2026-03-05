Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 05. 03. 2026.
Ljubav: Očekuje vas spokojan dan u ljubavi, uz harmoniju i razumijevanje. Ako ste u vezi, osjećat ćete se voljeno i poštovano.
Posao: Poslovne obveze neće biti lako završene, ali uspjeh je moguć uz dodatne napore. Pokažite strpljenje, jer uskoro dolazi povoljan rezultat.
Zdravlje: Moguće je da ćete se osjećati iscrpljeno zbog previše obveza. Osigurajte si kratke pauze kroz dan kako bi vratili energiju.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
MALO JE FALILO /
Manchester United s igračem više primio gol u 90. minuti i prekinuo nevjerojatan niz
plus sedam /
Veliki k(iks) Manchester Citya: Arsenal još više pobjegao u borbi za naslov
EUROPA, AUSTRALIJA, NOVI ZELAND... /
Paraliza Dubaija izazvala kaos, svi žure s evakuacijama: Ovo je najveći poremećaj od Covida!
RTG SRIJEDE /
Od stress free gradova do Sixta Rodrigueza na Opatovini: Ovo je Direktov pregled dana
BEZ DLAKE NA JEZIKU /
Garcia izdvojio krivce za šokantan poraz na Rujevici: 'Mislim da su nas danas malo prevarili'