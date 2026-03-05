Dnevni horoskop, Vodenjak, 05. 03. 2026.

Ljubav: Između vas i partnera dolazi do značajnog pomaka. Možda će biti trenutaka nesigurnosti, no zajednički rad na odnosu donosi stabilnost.

Posao: Nove ideje u poslovnom životu pružaju vam šansu da postavite temelje za dugoročne uspjehe. Važno je ostati fokusiran na ciljeve.

Zdravlje: Povećana emocionalna napetost može se odraziti na vaše zdravlje. Uzmite kratke pauze kako biste se opustili i smanjili stres.