FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 03. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Komunikacija igra ključnu ulogu u emotivnim odnosima. Izgovorene riječi nose veću težinu nego inače. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na odnos. Pojavljuje se nova iskra znatiželje.

Posao: Na poslovnom planu pojavljuju se nove informacije. Neki planovi mijenjaju smjer, ali u tome se skriva zanimljiva prilika. Suradnje dobivaju važnu ulogu. Ideje koje su dugo čekale sada traže realizaciju.

Zdravlje: Mentalna energija je naglašena. Um je aktivan i traži nove poticaje. Previše informacija može stvoriti osjećaj nemira. Kratki trenuci tišine donose potrebnu ravnotežu.

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx