Dnevni horoskop, Bik, 06. 03. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima osjeća se potreba za stabilnošću. Bliskost dobiva novu dimenziju kroz male, ali značajne geste. Netko pokazuje pažnju na način koji se prije nije primjećivao. Polako se gradi osjećaj sigurnosti.

Posao: Financijske teme dolaze u prvi plan. Primjećuje se prilika koja bi mogla donijeti dugoročnu korist. Odluke donesene u tišini mogle bi se pokazati mudrima. Strpljenje ponovno postaje velika prednost.

Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam i više odmora. Energija se obnavlja kroz jednostavne svakodnevne navike. Osjeća se potreba za boravkom u mirnom okruženju. Unutarnja stabilnost donosi osjećaj snage.