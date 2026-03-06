Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 06. 03. 2026.
Ljubav: U emotivnim odnosima osjeća se potreba za stabilnošću. Bliskost dobiva novu dimenziju kroz male, ali značajne geste. Netko pokazuje pažnju na način koji se prije nije primjećivao. Polako se gradi osjećaj sigurnosti.
Posao: Financijske teme dolaze u prvi plan. Primjećuje se prilika koja bi mogla donijeti dugoročnu korist. Odluke donesene u tišini mogle bi se pokazati mudrima. Strpljenje ponovno postaje velika prednost.
Zdravlje: Tijelo traži sporiji ritam i više odmora. Energija se obnavlja kroz jednostavne svakodnevne navike. Osjeća se potreba za boravkom u mirnom okruženju. Unutarnja stabilnost donosi osjećaj snage.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOVORIO I O IRANU /
Ovo morate vidjeti! Messi posjetio Trumpa u Bijeloj kući: Neki izrazi lica su komični
RTG ČETVRTKA /
Od uhićenja Britney Spears do novih napetosti sa Srbijom: Ovo je Direktov pregled dana
'U VENEZUELI JEDU PSE' /
Bivša ambasadorica kod Mojmire: 'Trump me nije iznenadio, ali bojim se eskalacije - iduća je Kuba'
ODUSTALI 2013. GODINE /
Vraćaju se pregovorima: Island ove jeseni izlazi na referendum o članstvu u EU-u!
NE IZGLEDA DOBRO /
Kamere uhvatile sva lica Igora Tudora: Evo kako je reagirao tijekom debakla Spursa