Dnevni horoskop, Vaga, 06. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima traži se sklad i razumijevanje. Jedna situacija pokazuje koliko je važna ravnoteža između davanja i primanja. Emocije se izražavaju kroz pažnju i nježnost. Pojavljuje se osjećaj da se nešto važno razvija.

Posao: Na poslovnom planu važnu ulogu imaju odnosi s drugima. Diplomacija donosi najbolje rezultate. Jedan dogovor mogao bi otvoriti novu mogućnost. Kreativnost dobiva prostor.

Zdravlje: Psihička ravnoteža postaje ključna tema. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Potreba za ljepotom i harmonijom postaje izraženija. Mirno okruženje donosi obnovu energije.