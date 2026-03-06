FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 06. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 06. 03. 2026.
×
Foto:

6.3.2026.
0:01
Webcafe.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubav: U ljubavnim odnosima traži se sklad i razumijevanje. Jedna situacija pokazuje koliko je važna ravnoteža između davanja i primanja. Emocije se izražavaju kroz pažnju i nježnost. Pojavljuje se osjećaj da se nešto važno razvija.

Posao: Na poslovnom planu važnu ulogu imaju odnosi s drugima. Diplomacija donosi najbolje rezultate. Jedan dogovor mogao bi otvoriti novu mogućnost. Kreativnost dobiva prostor.

Zdravlje: Psihička ravnoteža postaje ključna tema. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Potreba za ljepotom i harmonijom postaje izraženija. Mirno okruženje donosi obnovu energije.

Dnevni Horoskop Vaga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx