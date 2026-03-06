Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 06. 03. 2026.
Ljubav: U odnosima se traži jasnoća i stabilnost. Sitni detalji postaju važniji nego inače. Jedna mala gesta mogla bi imati veliko značenje. Emocije se izražavaju tiše, ali dublje.
Posao: Na poslu se naglašava analitičko razmišljanje. Primjećuju se stvari koje su drugima promaknule. Jedna ideja mogla bi donijeti konkretan napredak. Organizacija i preciznost donose prednost.
Zdravlje: Tijelo traži ravnotežu između rada i odmora. Um ponekad preuzima previše odgovornosti. Kratki trenuci opuštanja donose veliko olakšanje. Postupno se vraća osjećaj stabilnosti.
