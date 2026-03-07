Dnevni horoskop, Ovan, 07. i 08. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi, osjećaji će biti duboko proživljeni, ali nešto će vas zadržavati. Razumijevanje prošlih iskustava bit će ključ za otključavanje novih mogućnosti.

Posao: Profesionalni izazovi donose prilike za napredak, ali potrebno je uložiti dodatni napor. Nije vrijeme za stagnaciju, nego za nove početke.

Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, no pazite na umor koji može naglo doći. Dajte sebi trenutak za opuštanje.

Snovi i vizije: Sanjati o prošlim ljubavima može biti znak da je vrijeme da se pomirite s prošlošću.