Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavi, osjećaji će biti duboko proživljeni, ali nešto će vas zadržavati. Razumijevanje prošlih iskustava bit će ključ za otključavanje novih mogućnosti.
Posao: Profesionalni izazovi donose prilike za napredak, ali potrebno je uložiti dodatni napor. Nije vrijeme za stagnaciju, nego za nove početke.
Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, no pazite na umor koji može naglo doći. Dajte sebi trenutak za opuštanje.
Snovi i vizije: Sanjati o prošlim ljubavima može biti znak da je vrijeme da se pomirite s prošlošću.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SERIE A /
Hrvatski dvojac u akciji: Vlašić startao, a Kulenović ušao s klupe u porazu Torina od Napolija
UZ DOZU SREĆE /
Real slavio u nadoknadi: Valverde srušio Celtu u zadnjim sekundama