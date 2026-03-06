Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 06. 03. 2026.
Ljubav: Emocionalna atmosfera je nježna i duboka. Osjećaji se izražavaju kroz suptilne znakove pažnje. Jedan pogled ili poruka mogu imati veliko značenje. Intuicija otkriva skrivene emocije.
Posao: Na poslovnom planu naglašena je kreativnost. Ideje koje dolaze iz inspiracije dobivaju vrijednost. Netko primjećuje talent koji je dugo bio u sjeni. Suradnja donosi dobre rezultate.
Zdravlje: Psihičko stanje snažno utječe na energiju tijela. Potreba za unutarnjim mirom postaje izraženija. Mirne aktivnosti donose obnovu energije. Intuicija vodi prema ravnoteži.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GOVORIO I O IRANU /
Ovo morate vidjeti! Messi posjetio Trumpa u Bijeloj kući: Neki izrazi lica su komični
RTG ČETVRTKA /
Od uhićenja Britney Spears do novih napetosti sa Srbijom: Ovo je Direktov pregled dana
'U VENEZUELI JEDU PSE' /
Bivša ambasadorica kod Mojmire: 'Trump me nije iznenadio, ali bojim se eskalacije - iduća je Kuba'
ODUSTALI 2013. GODINE /
Vraćaju se pregovorima: Island ove jeseni izlazi na referendum o članstvu u EU-u!
NE IZGLEDA DOBRO /
Kamere uhvatile sva lica Igora Tudora: Evo kako je reagirao tijekom debakla Spursa