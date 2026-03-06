Dnevni horoskop, Ribe, 06. 03. 2026.

Ljubav: Emocionalna atmosfera je nježna i duboka. Osjećaji se izražavaju kroz suptilne znakove pažnje. Jedan pogled ili poruka mogu imati veliko značenje. Intuicija otkriva skrivene emocije.

Posao: Na poslovnom planu naglašena je kreativnost. Ideje koje dolaze iz inspiracije dobivaju vrijednost. Netko primjećuje talent koji je dugo bio u sjeni. Suradnja donosi dobre rezultate.

Zdravlje: Psihičko stanje snažno utječe na energiju tijela. Potreba za unutarnjim mirom postaje izraženija. Mirne aktivnosti donose obnovu energije. Intuicija vodi prema ravnoteži.