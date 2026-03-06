Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 03. 2026.

Ljubav: U ljubavi se pojavljuje želja za slobodom i iskrenošću. Jedan razgovor donosi olakšanje. Osjećaji se izražavaju spontano i bez zadrške. U zraku se osjeća optimizam.

Posao: Na poslovnom planu otvaraju se nove ideje. Neki planovi dobivaju širi pogled. Suradnje s ljudima iz drugih okruženja donose zanimljive prilike. Kreativnost dolazi u prvi plan.

Zdravlje: Energija je promjenjiva, ali optimizam pomaže u održavanju ravnoteže. Tijelo reagira na kretanje i aktivnost. Pojavljuje se potreba za promjenom rutine. Svjež zrak i dinamika donose osjećaj vitalnosti.