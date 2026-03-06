FREEMAIL
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 06. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 06. 03. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suptilno, ali iskreno. Netko pokazuje podršku koja ulijeva povjerenje. Stabilnost postaje važnija od velikih riječi. Polako se gradi osjećaj trajnosti.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do ozbiljnih razgovora. Odgovornost donosi poštovanje okoline. Jedan plan iz prošlosti mogao bi se ponovno aktivirati. Financijska stabilnost postaje važna tema.

Zdravlje: Tijelo reagira na umor iz prethodnog razdoblja. Potreba za kvalitetnim odmorom postaje izraženija. Postupno se vraća osjećaj snage. Stabilan ritam donosi ravnotežu.

