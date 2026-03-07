Dnevni horoskop, Vaga, 07. i 08. 03. 2026.

Ljubav: Osjećat ćete se voljeno i poštovano. Razgovori s partnerom donose napredak u odnosu.

Posao: Poslovni izazovi bit će umjereni, ali bit ćete u mogućnosti vidjeti situaciju u novom svjetlu. Odluke će biti lakše.

Zdravlje: Nema ozbiljnijih zdravstvenih problema, ali se mogu javiti manji problemi s disanjem. Prošećite na svježem zraku.

Snovi i vizije: Snovi o miru i harmoniji signaliziraju da se osjećate povezano s unutarnjim izvorima snage.