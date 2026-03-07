Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: Osjećat ćete se voljeno i poštovano. Razgovori s partnerom donose napredak u odnosu.
Posao: Poslovni izazovi bit će umjereni, ali bit ćete u mogućnosti vidjeti situaciju u novom svjetlu. Odluke će biti lakše.
Zdravlje: Nema ozbiljnijih zdravstvenih problema, ali se mogu javiti manji problemi s disanjem. Prošećite na svježem zraku.
Snovi i vizije: Snovi o miru i harmoniji signaliziraju da se osjećate povezano s unutarnjim izvorima snage.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SERIE A /
Hrvatski dvojac u akciji: Vlašić startao, a Kulenović ušao s klupe u porazu Torina od Napolija
UZ DOZU SREĆE /
Real slavio u nadoknadi: Valverde srušio Celtu u zadnjim sekundama