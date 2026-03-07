FREEMAIL
Dnevni horoskop, Lav, 07. i 08. 03. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: Ljubavna situacija će biti obasjana novim početkom. Osjećaji prema partneru bit će snažniji nego ikad.

Posao: Na poslovnom planu predstoje prekretnice. Prepoznat ćete trenutak kada je vrijeme za odlučujući korak.

Zdravlje: Uspješan vikend za fizičko zdravlje, ali psihološki stres može se pojaviti zbog prekomjernog opterećenja.

Snovi i vizije: Snovi o hrabrosti mogu biti znak da morate donijeti odvažnu odluku.

