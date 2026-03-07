Dnevni horoskop, Bik, 07. i 08. 03. 2026.

Ljubav: Stari nesuglasice mogu izroniti iznova, no miran razgovor donosi iznenađujuće rezultate. Kroz razmjenu osjećaja dolazi ravnoteža.

Posao: Konstruktivne promjene u poslovnom okruženju bit će nužne za daljnji napredak. Razmislite o dugoročnim ciljevima.

Zdravlje: Umor bi mogao polako postati problem. Više odmora bit će neophodno da biste se napunili energijom.

Snovi i vizije: Snovi o neostvarenim željama mogu biti simbol neispunjenih ambicija.