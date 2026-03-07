Dnevni horoskop, Djevica, 07. i 08. 03. 2026.

Ljubav: Neke nesuglasice u vezi bit će izvor unutarnjih napetosti, no strpljenje donosi opuštanje. Pokažite više povjerenja partneru.

Posao: Očekuje vas povoljan poslovni trenutak za investiranje u dugoročne projekte. Nemojte žuriti, strpljenje će se isplatiti.

Zdravlje: Manji problemi sa stresom mogu biti prisutni. Tehnike opuštanja bit će ključne za vašu ravnotežu.

Snovi i vizije: Snove o radu možete doživjeti kao znak da se morate posvetiti dubljim pitanjima unutarnje discipline.