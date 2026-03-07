Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: Osjećaji prema partneru bit će dublji nego što su bili. Možda ćete osjetiti da je vrijeme za novu fazu u vezi.
Posao: Očekujte uspjeh u poslovnim projektima, ali budite oprezni s prekomjernim radom. Više odmora pomoći će vam u održavanju fokusa.
Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali traži se ravnoteža između mentalne i fizičke aktivnosti. Ne zanemarujte ni jednu.
Snovi i vizije: Snovi o vama samima mogu biti znak da ste spremni za osobnu transformaciju.
