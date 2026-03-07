Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: U ljubavi ćete osjetiti kako su se vaši odnosi stabilizirali. Postoji značajan napredak u komunikaciji.
Posao: Poslovni razvoj ide u pravom smjeru, ali imat ćete izazove u organizaciji. Budite smireni i fokusirani.
Zdravlje: Tranzitni utjecaji planeta donose blagoslove u vašem fizičkom zdravlju. Počnite više brinuti o sebi.
Snovi i vizije: Snovi o planovima mogu biti znak da ste na pravom putu, ali pripazite na to da ne budete previše opterećeni.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SERIE A /
Hrvatski dvojac u akciji: Vlašić startao, a Kulenović ušao s klupe u porazu Torina od Napolija
UZ DOZU SREĆE /
Real slavio u nadoknadi: Valverde srušio Celtu u zadnjim sekundama