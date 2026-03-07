Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 07. i 08. 03. 2026.
Ljubav: Bit ćete iznenađeni novim obratima u ljubavnom životu. Povjerenje u partnera će biti ključno.
Posao: Na poslovnom planu ne čekajte da sve dođe samo od sebe. Poduzmite konkretne korake da ostvarite ciljeve.
Zdravlje: Dobro se osjećate, ali povremeno osjećate potrebu za više vremena u prirodi. Tjelovježba će vam pomoći da napunite baterije.
Snovi i vizije: Snovi o slobodi mogu ukazivati na želju za opuštanjem i bijegom od svakodnevnih obveza.
