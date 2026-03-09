Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 03. 2026.

Ljubav: Vaša sposobnost da razumijete osjećaje drugih bit će naglašena. Povjerenje će biti na visokom nivou.

Posao: Dan donosi priliku za napredak, ali samo ako se odlučite na hrabre poteze.

Zdravlje: Umor može biti prisutan, pa se preporučuje više sna. Osjećat ćete se bolje uz opuštanje.