Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 03. 2026.
Ljubav: Vaša sposobnost da razumijete osjećaje drugih bit će naglašena. Povjerenje će biti na visokom nivou.
Posao: Dan donosi priliku za napredak, ali samo ako se odlučite na hrabre poteze.
Zdravlje: Umor može biti prisutan, pa se preporučuje više sna. Osjećat ćete se bolje uz opuštanje.
